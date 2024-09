Stand: 25.09.2024 09:02 Uhr Quickborn: Elf Jahre altes vermisstes Mädchen wieder da

Die 11-jährige Oksana aus Quickborn (Kreis Pinneberg) ist wieder da. Das hat die Polizei am Mittwoch bestätigt. Das Mädchen hatte vor knapp einer Woche eine Freundin besucht und war nicht nach Hause zurückgekommen. Jetzt habe die Polizei sie aber wohlauf in Hamburg aufgegriffen, so ein Sprecher. Anschließend wurde sie in die Obhut des Jugendamtes Pinneberg übergeben. Weitere Angaben machte die Polizei zum Schutz des Mädchens nicht.

