Stand: 08.04.2024 10:22 Uhr Einsturzgefahr: St. Georg Kirche in Oeversee geschlossen

Die St. Georg Kirche in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist wegen Einsturzgefahr geschlossen. Das berichtet der shz. Der Dachstuhl der fast 1.000 Jahre alten Kirche sei instabil. Er soll in den nächsten Monaten so stabilisiert werden, dass die Kirche zumindest vorübergehend wieder geöffnet werden kann. Die Kosten für einen neuen Dachstuhl, der vermutlich in den nächsten Jahren gebaut werden muss, schätzen Experten auf 500.000 bis 750.000 Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 08:30 Uhr