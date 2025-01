Stand: 20.01.2025 15:39 Uhr Einbruch in Schönberg: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Schönberg (KreisHerzogtum Lauenburg) sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Ermittler am Freitagabend oder in der Nacht zum Sonnabend in der Alten Poststraße. Die Täter gelangten durch eine aufgebrochene Terrassentür ins Haus. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

