Einbruch in Einfamilienhaus in Stubben

In Stubben (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurde am Montagabend in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 17:30 und 20:30 Uhr in der Dorfstraße, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Terrassentür ein und durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Über Art und Umfang des Diebesguts konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Ratzeburg bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg