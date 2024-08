Stand: 20.08.2024 15:20 Uhr Einbruch in Baucontainer in Geesthacht: Werkzeuge gestohlen

Im Baustellenbereich der "Hafen City Geesthacht" (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind Diebe am Wochenende in einen Baucontainer in der Steinstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten darin gelagerte Werkzeuge. Zur genauen Art der Werkzeuge und zum entstandenen Schaden kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Wer zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg