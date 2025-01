Stand: 20.01.2025 19:25 Uhr Ehrenamtliches Grabungsteam findet Walskelett in Groß Pampau

In einer Kiesgrube in Groß Pampau (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Mitarbeiter eines ehrenamtlichen Grabungsteams ein fast vollständig erhaltenes Skelett eines rund 3,50 Meter langen Zahnwals freigelegt. Zuerst berichteten die Lübecker Nachrichten. Auf einer Fläche von etwa sechs Quadratmetern haben die Mitglieder des Teams den Schädel mit Zähnen, das Schulterblatt und einige Wirbel geborgen. Das Tier soll vor etwa elf Millionen Jahren in der Ur-Nordsee gelebt haben. Der Fund sei eine Seltenheit, da er so gut erhalten ist, heißt es.

Die Kiesgrube Groß Pampau gilt weltweit als bedeutende Fundstätte für Fossilien aus dem Zeitalter des Miozän, welches rund elf Millionen Jahre zurückliegt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.01.2025 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Archäologie Kreis Herzogtum Lauenburg