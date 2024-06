Eggebek: Amtsdirektor Fischer muss gehen Stand: 12.06.2024 15:23 Uhr In der Gemeinde Eggebek kommt es zu einem Wechsel an der Spitze der Verwaltung. Am Dienstagabend wurde Amtsdirektor Lars Fischer seines Amtes enthoben und auch als Geschäftsführer der Amtswerke freigestellt.

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Lars Fischer läuft bereits seit Ende April. Nun ist er von seiner Tätigkeit als Amtsdirektor durch den Amtsausschuss enthoben worden. Das teilte die Verwaltung Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) mit. Hintergrund ist eine eigenmächtige Kreditvergabe an die örtlichen Amtswerke, die Fischer ebenfalls leitete.

Um den Ausbau von Glasfaser und Fernwärme voranzubringen, soll er die Hälfte eines Kredits an die Amtswerke in Höhe von 8,6 Millionen Euro zunächst eigenständig überwiesen haben, erst nachträglich genehmigten die Gremien die Zahlung. In einem zweiten Fall soll er möglicherweise gegen das EU-Beihilferecht verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft Kiel für Wirtschaftsdelikte ermittelt. Die Stelle des Amtsdirektors wird jetzt neu ausgeschrieben.

Auch als Geschäftsführer der Amtswerke entlassen

Auch von der Stelle als Geschäftsführer der Amtswerke wurde Lars Fischer in der Sitzung des Amtsausschusses abberufen. Sein Nachfolger ist ab sofort Andreas Ostmann, der zuvor fast 18 Jahre kaufmännischer Leiter der Stadtwerke in Flensburg war. "Nun haben wir wieder ein stabiles personelles Fundament", sagt Hans-Wilhelm Thomsen, Aufsichtsratsvorsitzender der Amtswerke.

Man könne nun einen Schritt in Richtung Normalität gehen, heißt es in einer Mitteilung des Amts Eggebek. Dazu gehöre vor allem die Fertigstellung des Heizhauses für die Eichenbachschule und den Kindergarten in Eggebek sowie die Fortsetzung des Breitbandausbaus im Amt Oeversee. Man wolle die zeitlichen Verzögerungen aufholen, heißt es weiter.

