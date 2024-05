Stand: 03.05.2024 11:05 Uhr Drei neue Wohngebiete in Lohe-Rickelshof

Die Gemeindevertretung in Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) hat die Ausweisung neuer Wohnflächen an drei Standorten beschlossen. Laut Bürgermeister Kai Tange (SPD) haben sich bereits drei Investoren für die Entwicklung von Wohngebieten an die Gemeinde gewandt. Es sollen insgesamt 500 bis 600 Wohneinheiten entstehen. Tange rechnet mit gut 1.000 Menschen, die sich im Zuge der Northvolt-Ansiedlung in Lohe-Rickelshof niederlassen.

