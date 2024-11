Stand: 04.11.2024 09:50 Uhr Ausbau der Wilstedter Straße in Henstedt-Ulzburg beginnt

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) beginnt am Montag (4. November) der 5,4 Millionen Euro teure Ausbau der Wilstedter Straße - einer zentralen Verbindung im Ort. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Drei Jahre hat die Stadt für den Ausbau angesetzt. Ziel ist es, die Verkehrsicherheit zu verbessern: Dazu sollen laut Gemeinde zum Beispiel die Bürgersteige und Radwege breiter sowie neue Fahrradstreifen angelegt werden.

Das Land unterstützt das Vorhaben mit 2,2 Millionen Euro. Anwohnerinnen und Anwohner kommen mit ihren Autos teilweise nur zu bestimmten Uhrzeiten aus ihren Häusern. Die Zufahrten zur Paracelsus Klinik für den Autoverkehr und den ÖPNV sind nicht betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg