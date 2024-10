Stand: 24.10.2024 15:55 Uhr Doppelt so schnell wie erlaubt: Polizei stoppt Raser in Lübeck

Mit rund 200 Kilometern pro Stunde ist Mittwochmittag ein Motorradfahrer in Lübeck-Dänischburg auf der Autobahn gefahren - erlaubt waren 100. Der Mann war nach Polizeiangaben auf der A226 in Richtung Hamburg unterwegs und wurde von einer Videostreife gestoppt. Nun müsse er mit 700 Euro Strafe und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Außerdem müsse er für drei Monate seinen Führerschein abgeben.

