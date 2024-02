Dönerbude in Lübeck wird durch TikTok berühmt Stand: 15.02.2024 05:00 Uhr Jahrelang waren die Kundenzahlen eines Dönerladens an der Kronsforder Allee in Lübeck eher mau. Nachdem der 23-jährige Baran Besfky Videos auf der Plattform Tik Tok hochlädt, gehen die Zahlen steil hoch.

von Sören Gerhardt

Einige Menschen sehen verwundert zu der etwa dreißig Meter langen Schlange zwischen einem Supermarkt und einer Drogerie. Die Temperaturen sind knapp über dem Gefrierpunkt, immer wieder kommt unangenehmer Sprühregen herunter. Am Ende der Menschentraube bedient Baran Besfky seine Kunden aus einer kleinen Dönerbude. Inzwischen habe er sich an den Ansturm gewöhnt, erzählt er lachend. Vor nur wenigen Monaten hätte er das aber niemals für möglich gehalten.

Anfangs kommen eher wenige Kunden

Es ist schon zehn Jahre her, dass Baran Besfkys Familie den Dönerladen an der Kronsforder Allee in Lübeck eröffnete. Viele Kunden seien anfangs nicht gekommen, erzählt Besfky. "Die meisten Dönerläden sind in der Innenstadt. Das sind richtige Restaurants, wo man sich hinsetzen kann und auch etwas trinken kann. Wir verkaufen ja nur zum Mitnehmen."

Schon immer hilft die ganze Familie mit. Der Laden gehört Barans großem Bruder Moran. Baran unterstützt ihn mittwochs und sonnabends. Vor einem halben Jahr hat der 23-Jährige dann eine Idee, wie die Familie mit dem Imbissladen mehr Kunden erreichen kann.

Döner-Challenge für TikTok und Instagram

"Ich wollte einen Special-Döner machen. Etwas, das die Leute noch nicht kennen", erklärt Besfky. Die Idee: Er geht mit seinen Kunden eine Wette ein. Sie sagen ihm, wie viel ihr Döner auf das Gramm genau wiegen soll, und er muss die Zahl nur mit seinem Gefühl in den Händen treffen. Er belegt die Brottasche mit Fleisch, verschiedenen Pasten und einer Auswahl aus bis zu 50 Beilagen. Dann legt er den fertigen Döner auf eine Waage. Liegt er unter dem gewünschten Gewicht, bekommt der Kunde seinen Kebab umsonst. Die genauen Treffer lädt Baran dann als Video in den sozialen Netzwerken TikTok und Instagram hoch.

"Mein erstes Video hat direkt zwei Millionen Klicks bekommen, das war vor einem halben Jahr", erzählt der Gastronom. Inzwischen ist er ein Internetstar. Alleine auf TikTok folgen ihm mehr als 300.000 Menschen. Seine Videos haben bis zu neun Millionen Aufrufe.

Plötzlich dreimal so viele Kunden

Die Kundenzahlen verdreifachten sich in den vergangenen zwei Monaten fast, schätzt Besfky. Laut ihm kommen die meisten Kunden inzwischen gar nicht mehr aus Lübeck.

"Mach mal genau 910 Gramm", fordert ein Kunde aus Berlin. Eine Frau aus Hamburg hat ihren Ehemann und einen Freund mitgebracht. "Wir haben die Videos auf TikTok gesehen. Das Spannende ist natürlich, dass er teilweise genau die richtige Grammzahl trifft. Die Variationen und die Auswahl - das ist schon cool", schwärmt sie.

Besfky sagt, sogar aus Großbritannien und Spanien seien schon Kunden bei ihm gewesen. Aber eben auch aus Schleswig-Holstein: "Mir schmeckt es ausgezeichnet. Der wird seinem Ruf wirklich gerecht", schwärmt Frank Dau aus Bad Schwartau (Kreis Ostholstein).

Eigener Laden in Berlin geplant

Wie sein Döner schmeckt, weiß Baran Besfky gar nicht genau. Er ist schon seit 17 Jahren Vegetarier. In Lübeck studiert er nur wenige Hundert Meter von der Dönerbude entfernt Medizinische Ingenieurwissenschaft.

Mit seinem Erfolg auf Social Media hätte er nie gerechnet. "Ich kann es noch nicht verarbeiten. Ich bin mega glücklich, stehe jeden Tag mit einem Lächeln auf und freue mich auf die Zukunft", sagt Besfky. Bruder und Inhaber Moran ist ihm dankbar für die vielen Kunden. "Die ganze Familie lebt davon und alle helfen mit. Barans Idee hatte große Auswirkungen auf das Geschäft."

Bald will Baran Besfky seinen eigenen Laden in Berlin aufmachen. Auch von dort will er seine Videos bei TikTok posten und Kunden aus ganz Deutschland anziehen.

