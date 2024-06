Stand: 28.06.2024 10:36 Uhr Dithmarschen wieder Gesellschafter beim Landestheater SH

Der Kreis Dithmarschen tritt wieder als Gesellschafter in die Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH ein. Das hat der Kreistag am Donnerstagabend beschlossen. Es gab 40 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen für den Beschluss.

Austritt war bereits 2015 umstritten

2019 war Dithmarschen als Gesellschafter ausgetreten - mit der Begründung, man wolle das bislang für das Landestheater gezahlte Geld in eigene Bühnen im Kreis stecken. Das war bereits 2015 beschlossen worden. Damals gab es eine hitzige Debatte im Kreistag, außerdem war vor der Sitzung gegen den Austritt demonstriert worden.

Seit April 2020 regelte dann eine Kooperationsvereinbarung die Auftritte des Landestheaters in Dithmarschen. Für die Spielzeit 2024/2025 zahlte der Kreis Dithmarschen im Rahmen dieser Vereinbarung 160.000 Euro - sie wurde zwischenzeitlich bis zum 31. Juli 2025 verlängert.

Mehr Kosten und breiteres Angebot

Zukünftig soll der Kreis stattdessen wieder einen jährlichen Gesellschafterbeitrag zahlen. Er beträgt in der laufenden Spielzeit 226.111 Euro. Zudem wird einmalig eine Einlage in die Gesellschaft in Höhe von knapp über 1.000 Euro fällig.

Für den höheren Beitrag soll das theaterpädagogische Angebot des Landestheaters in Dithmarschen ausgeweitet und vertieft werden - das betrifft insbesondere die Angebote für alle Schultypen. Im Elbeforum Brunsbüttel, betrieben von der VHS Brunsbüttel, sollen auch Vorstellungen stattfinden können. Außerdem ist geplant jährlich eine Aufführung an einem anderen Ort als Heide, Meldorf oder Brunsbüttel zu ermöglichen.

