Dithmarschen: Rotary Club verteilt Fördergelder

Der Rotary Club hat am Montag an 36 verschiedene Jugendgruppen aus Dithmarschen eine Förderurkunde überreicht. 52 Gruppen und Vereine bewarben sich für insgesamt 72.000 Euro. Am Ende entschied sich die Jury für 36 Bewerber, die zwischen 250 und 5.000 Euro Förderung erhalten.

Jedes Jahr zu Ostern veranstaltet der Verein die nach eigenen Angaben größte Wohltätigkeitslotterie in Dithmarschen. Aus der sogenannten Glücksei-Lotterie und Spenden kamen für den Fördertopf 47.000 Euro zusammen. Es ist die größte Summe, die in der siebenjährigen Geschichte der Glücksei-Lotterie je zusammen gekommen ist.

