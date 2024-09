Stand: 23.09.2024 08:54 Uhr Diskussion um Schulumzug - runder Tisch in Norderstedt

Eltern und Verantwortliche der Grundschule Lütjenmoor diskutieren am Montag mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) über den geplanten Umzug der Schule. Hintergrund sind bauliche Mängel an der benachbarten Willy-Brandt-Schule. Die Schüler sollen jetzt die Räume der Grundschule mitnutzen. Die Grundschüler sollen daher nach den Herbstferien in das Schulgebäude am Aurikelstieg. Das ist etwa ein Kilometer entfernt und wurde nicht mehr genutzt. Die Leiterin der Grundschule Lütjenmoor, Angelika Aust, hofft noch, dass beim Runden Tisch eine andere Lösung gefunden wird. Andernfalls fürchtet sie, dass es nach den Herbstferien viel Unruhe im Schulalltag der Kinder gibt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg