Stand: 28.06.2024 07:40 Uhr Digitalisierungsprojekte im Kreis Pinneberg vorgestellt

Schleswig-Holsteins Digitalminister Dirk Schrödter (CDU) besucht am Freitag den Kreis Pinneberg, um zwei Digitalprojekte für die Kreisverwaltung vorzustellen. Es geht um Künstliche Intelligenz und die Digitalisierung. So sollen Bauanträge im Kreis digitalisiert werden. Pinneberg wird der erste Kreis im Land, in dem ein rein digitaler Bauantrag gestellt werden kann. Landrätin Elfi Heesch (parteilos) geht davon aus, dass damit in Zukunft auch viel Zeit bei der Bearbeitung gespart werden kann. Der Kreis erhält 490.000 Euro Förderung für ein KI-Projekt in der Verwaltung, das in der Analyse von Daten im Bereich Soziales, Jugend und Finanzen eingesetzt werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 07:00 Uhr