Stand: 14.08.2024 14:49 Uhr FH Westküste: Weiterbildung in Zukunftstechniken für alle

Berufsberatung mit Virtual Realitiy, eine Schreibwerkstatt mit Chat GPT, Kurse für das Programmieren: In Heide (Kreis Dithmarschen) soll das Lernen mit dem "Digital Learning Campus" an der Fachhochschule Westküste neu gedacht werden. Bürgerinnen und Bürger sollen sich kostenlos zu Zukunftstechniken weiterbilden können. Weitere Orte entstehen in Kiel, Lübeck und Flensburg.

Zukunftsunternehmen beteiligt

Auch Unternehmen vor Ort sind beteiligt. Darunter Northvolt, die Industrie- und Handelskammer und die Wirtschaftsförderung Nordfriesland. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) übergab dazu gestern zwei Förderbescheide in Heide. In der Region soll vor allem das Thema Nachhaltigkeit und Energie im Fokus des Projektes stehen. Land und EU fördern das Projekt mit knapp 4,4 Millionen Euro. Stefan Lemke ist Referent im Kieler Bildungsministerium und zuständig für das Thema: "Es finden im Digital Learning Campus auch direkte Kontakte zwischen den Unternehmen, Bürgern, Schülern und Studierenden statt." Das ermöglicht den Betrieben Recruiting.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen