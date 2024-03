Stand: 06.03.2024 16:54 Uhr Deutlich weniger fettleibige Menschen leben im Kreis Stormarn

Im Kreis Stormarn sind weniger Menschen adipös als im Bundesdurchschnitt. Das zeigt eine aktuelle Studie der Krankenkasse Barmer. Demnach sind 17 von 1.000 Menschen stark übergewichtig - das ist der geringste Wert in ganz Schleswig-Holstein und liegt 36 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.

Christian Dannmeier, Arzt bei der Schön-Klinik in Bad Bramstedt, spricht von sogenannten psychosozialen Faktoren wie dem Elternhaus. "Sodass es dann in vielen Fällen bei Menschen, die ärmer sind, die schlechter ausgebildet sind, eher dazu kommt, dass sie an Übergewicht oder Adipositas leiden", so der Arzt. Eine Übersicht über Hilfsangebote gibt es auf der Internetseite des deutschen Adipositasverbands.

Schlagwörter zu diesem Artikel Übergewicht