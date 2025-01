Stand: 19.01.2025 11:24 Uhr Dellstedt: Auto kracht in Einfamilienhaus

In Dellstedt (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto in ein Einfamilienhaus in der Straße Mühlenberg gefahren. Laut Feuerwehr fing das Auto durch den Aufprall Feuer, doch als die Einsatzkräfte am Unfallort ankamen, hatten die Anwohner das Feuer schon gelöscht. Alle vier Menschen im Auto wurden verletzt, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Hauswand steht noch. Warum das Auto in das Haus fuhr, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.01.2025 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen