Eine Nutzerin hat in Kiel-Holtenau einen Delfin beim Sonnenbaden filmen können. Einige Male sprang er dabei in die Luft. Seit 2016 zeigen sich regelmäßig Delfine in der Kieler Förde und Lübecker Bucht.

Das sonnige Wetter am Donnerstag lud wohl einen Delfin in der Kieler Förde zum Sonnenbaden ein. Franziska Behrend aus Kiel-Holtenau konnte ihn bei einigen Luftsprüngen filmen. An seinem typischen Platz beim Lotsenboot habe sie ihn zunächst nicht gefunden und sei deshalb einmal um den Leuchtturm herumgegangen. Dann habe sie "aus dem Nichts heraus einen bombastischen Sprung gesehen". Den allerschönsten Sprung konnte sie nach eigenen Angaben zwar nicht filmen, aber die zwei folgenden waren demnach auch "wunderbar". Danach sei er dann Richtung Schleuse geschwommen.

Ostsee eigentlich keine Heimat für Delfine

Zuletzt war am Zweiten Weihnachtstag ein Delfin in Holtenau gesichtet worden. Bereits 2016 hatte sich ein Delfin in die Kieler Bucht verirrt, wo die Familie von Franziska Behrend dann laut eigener Aussage sogar mit ihm schwimmen konnte. Laut Deutscher Stiftung Meeresschutz ist die Ostsee allerdings keine Heimat von Delfinen. Die Tiere könnten aber durch gelegentliches Einströmen von Nordseewasser in die Ostsee dorthin gespült werden, so die Deutsche Stiftung Meeresschutz weiter.

Unklar, ob es sich um Delfin "Delle" handelt

Ob es sich dabei um den Delfin "Delle" handelt, ist nicht ganz sicher. Wenn man nah genug an ihn heran kommt, kann man ihn an einer prägnanten Narbe erkennen. "Delle" hat eine Verletzung von einer Schiffsschraube an der Flosse. Seit 2018 zeigt sich der große Tümmler immer wieder in der Kieler Förde und Lübecker Bucht.

