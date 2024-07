Stand: 29.07.2024 16:21 Uhr DRK-Blutspendebus auf Sommertour in Schleswig-Holstein

Im Sommer werden Blutspenden oft knapp. Darum startet der Blutspendebus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine Sommertour. Im August hält das Spendenmobil an zehn öffentlichen Orten in Schleswig-Holstein und Hamburg. Unter anderem besucht es am 15. August Fehmarn und am 27. August Süssau an der Lübecker Bucht (beide Kreis Ostholstein). Das 18 Tonnen schwere DRK-Spendenmobil soll für die Sichtbarkeit dieses überlebenswichtigen Themas sorgen. Einheimische und Urlauber könnten unkompliziert und mit wenig Zeitaufwand während eines Einkaufsbummels oder in Strandnähe Blut spenden.

