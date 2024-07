Stand: 02.07.2024 15:24 Uhr DLRG Flensburg: 100 Rettungsschwimmer im Einsatz

Für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)Flensburg sind nach eigenen Angaben in dieser Sommersaison rund 100 Rettungsschwimmer im Einsatz, und zwar am Osteebad, am Strand von Solitüde (beide Stadt Flensburg), am Westerholzer Strand und in Langballig (beide Kreis Schleswig-Flensburg).

"Immer mehr Menschen überschätzen sich im Wasser - vor allem auch Kinder. Man merkt in der Ausbildung, dass sie motorisch bei weitem nicht mehr so weit sind wie früher", sagt Torsten Brocks von der DRLG Flensburg.

