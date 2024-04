Stand: 15.04.2024 16:31 Uhr DB streicht Fernverkehr nach Dagebüll ab Ende 2026

Die Deutsche Bahn will ab Ende 2026 ihre direkten Fernverbindungen zum Fähranleger in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) streichen. Dies teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Wer dann auf die Nordseeinseln Föhr und Amrum will, wird zukünftig in Niebüll in einen Regionalzug umsteigen müssen. Demnach können die neuen, größeren ICE L nicht mehr wie bisher in Niebüll gekoppelt werden und die teils fehlende Elektrifizierung grenze den Fahrzeugeinsatz auf der Strecke Hamburg - Dagebüll ein.

Das Land Schleswig-Holstein und der private Gleisbetreiber NEG hatten jedoch bereits damit begonnen, die Bahnsteige an der Strecke Niebüll - Dagebüll auszubauen und die Elektrifizierung zu planen. Gut 1,5 Millionen Euro sind nach Angaben schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums dafür schon geflossen. Das Verkehrsministerium will Möglichkeiten schaffen, schnell und barrierefrei umzusteigen. Dies sei aber nur eine Übergangslösung, betont Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Er strebe auch zukünftig den heutigen Zustand an. "Diesel ist eben ein Auslaufmodell und das ist der Grund warum wir elektrifizieren", so von der Heide.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr