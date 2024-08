Stand: 07.08.2024 11:22 Uhr Chlorgasanlage defekt: Freibad Ulitzhörn geschlossen

Ein Defekt an der Chlorgasanlage im Freibad Ulitzhörn in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat am Mittwochmorgen für einen größeren Einsatz gesorgt. Nach Angaben des Freizeitbads hatten die Mitarbeitenden bei Dienstbeginn kurz vor 6 Uhr Chlorgasalarm festgestellt. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Mittlerweile konnte die Anlage belüftet werden. Die Ursache für das Leck ist unklar. Der Schaden wird nun repariert, das Freizeitbad bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.08.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen