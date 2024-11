Stand: 08.11.2024 09:26 Uhr Caspar-Voght-Schule in Rellingen: Unterricht in neuen Räumen

Die Caspar-Voght-Schule in Rellingen im Kreis Pinneberg ist mit rund 1.200 Schülerinnen und Schülern eine der größten Grund- und Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein. Weil es regelmäßig aber mehr Anmeldungen als Plätze gab, hat sich die Gemeinde einen Neubau geleistet. Neben Klassenräumen für die Oberstufe gibt es dort unter anderem auch eine Töpferwerkstatt und ein digitales Film- und Tonstudio. Auch das Förderzentrum für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernbedarfen zieht in den Anbau mit ein.

Containerbau war für die Gemeinde keine Option

Laut Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) kostete der Anbau die Gemeinde fast neun Millionen Euro. Eine vernünftige Bildungslandschaft habe für die Gemeinde als Schulträger eine hohe Priorität: "Als vor rund zwei, drei Jahren der Bedarf identifiziert wurde, war für uns klar: Wenn wir da nochmal rangehen, dann nicht in einer Container-Lösung, sondern dann in einem vernünftigen Festbau. Wo dann auch vernünftig Schule zu machen ist."

