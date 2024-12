Stand: 25.12.2024 17:15 Uhr Carport-Brand in Schenefeld

In Schenefeld im Kreis Pinneberg ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Carport in Flammen aufgegangen. Laut Kreisfeuerwehrverband drohte das Feuer auf das anliegende Wohnhaus überzugreifen. Auch die beiden Autos im Carport brannten. Etwa 30 Einsatzkräfte bekamen das Feuer unter Kontrolle, das Wohnhaus blieb weitgehend unbeschädigt - verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg