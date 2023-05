CSD in Schleswig-Holstein: Termine im Sommer 2023 Stand: 16.05.2023 20:12 Uhr Der Christopher Street Day - kurz CSD - am Mittwoch in Flensburg bildet den Auftakt für zahlreiche weitere Veranstaltungen. Insgesamt wird es laut dem Lesben- und Schwulenverband (LSVD) in Schleswig-Holstein acht CSDs geben. Ein Überblick.

Zum Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit (IDAHOBIT) findet am Mittwoch in Flensburg der CSD an der Hafenspitze statt. Es wird ein Straßenfest, Bühnenprogramm, Live-Musik, Infostände, eine Demonstration durch die Innenstadt und eine Abschlussparty geben. Die Veranstaltung ist gleichzeitig der Höhepunkt der diesjährigen "Rainbow Days" in Flensburg, die in diesem Jahr vom 30. April bis 19. Mai unter dem Motto "#Selbst.Bestimmt.L(i)eben" stattfinden.

Insgesamt wird es laut dem Lesben- und Schwulenverband in Schleswig-Holstein in diesem Jahr acht CSDs geben, Flensburg bildet den Auftakt. Außerdem gibt es noch das Beach Pride Festival 2023 am 10. August 2023 in Heiligenhafen (Kreis) - das aber nicht zur offiziellen Auflistung des LSVD gehört.

Mai 2023

17. Mai 2023: CSD in Flensburg. (Programm siehe oben)

Juni 2023

17. Juni 2023 : CSD Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen). Nach Grußworten von Schirmherr Heiner Garg (FDP) startet eine Demonstration vom Südermarkt zum Schuhmacherort. Anschließend gibt es ein Straßenfest mit Infoständen. Bühnen- und Musikprogramm geben.

: CSD Westküste in (Kreis Dithmarschen). Nach Grußworten von Schirmherr Heiner Garg (FDP) startet eine Demonstration vom Südermarkt zum Schuhmacherort. Anschließend gibt es ein Straßenfest mit Infoständen. Bühnen- und Musikprogramm geben. 24. Juni 2023: CSD in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Veranstaltung unter dem Motto "Liebe ist stärker" findet auf dem Schloßplatz in Rendsburg statt, Schirmherrin ist Sozialministerin Aminata Touré.

Juli 2023

1. Juli 2023: CSD Kellinghusen (Kreis Steinburg). Geplant ist ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag in Form eines Umzugs durch den Ort mit einigen Veranstaltungen. Nähere Informationen sind noch bekannt.

8. Juli 2023: CSD Kiel. Um 12 Uhr gibt es eine Demonstration auf dem Rathausplatz, ab 14 Uhr startet ein Straßenfest am Bootshafen.

15. Juli 2023: CSD Pinneberg. Die Veranstalterinnen und Veranstalter bezeichnen ihren CSD als "Pinne Pride". Unter dem Motto "Vielfalt im Breitensport" werden dort neben der regulären Parade auch Informationsstände und eine Podiumsdiskussion (am 14. Juli) geboten. Alles dreht sich um queere Personen im Sport. Was können Sportvereine tun? Wie kann das Angebot für queere Sportlerinnen und Sportler verbessert werden?

22. Juli 2023: CSD Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Stadt feiert damit bereits die zweite "Norderpride", wie sie sie nennt. Bereits die erste Ausgabe im September vergangenen Jahres lockte laut der Veranstaltenden an die 500 Teilnehmende in die Stadt. Start soll wieder der Willy-Brandt-Park neben dem Herold-Center sein, eine Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

August 23

19. August 2023: CSD Lübeck. Die Hanstestadt feiert die Vielfalt unter dem Motto "#bleibMUTIG". Der eigens für die queere Szene gegründete Verein organisiert neben dem CSD auch das Jahr über Veranstaltungen rund um das Themengebiet LGBTQ+, wie zum Beispiel das "Queer Cinema". Am 19. August soll es wieder einen Demonstrationszug durch die Stadt geben.

