CAU in Kiel als besonders fahrradfreundlich ausgezeichnet

Die Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel wird am Donnerstag als fahrradfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet. Der Fahrrad-Club ADFC Schleswig-Holstein übergibt der Universität am Donnerstag den "Gold-Status". Unter anderem gebe es überdachte, beleuchtete Abstellanlagen, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. Seit zehn Jahren habe die Universität ein Mobilitätskonzept, so Jan Voß vom ADFC. "Das zeigt sich auch bei den vielen Neu- und Umbaumaßnahmen, die auf dem Campus stattfinden. Da werden in den Neubauten Duschen eingebaut, oft auch Fahrradkeller, Umkleiden."

In Schleswig Holstein gibt es noch sechs weitere zertifizierte Arbeitgeber, zwei davon ebenfalls mit Gold-Status.

