Busstreik auch im Kreis Plön angekündigt

Die Gewerkschaft ver.di hat für die nächste Woche die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) zum Warnstreik aufgerufen. Dabei geht es um einen neuen Eisenbahn-Tarifvertrag, so ver.di-Sprecher Sascha Bähring. Er erwartet in dem Tarifstreit keine schnelle Einigung mit den Arbeitgebern. Deshalb sollen die Busse am kommenden Dienstag und Mittwoch in den Depots bleiben. Ein Sprecher der VKP geht davon aus, dass an den beiden Tagen keine Busse fahren werden. Der Warnstreik betrifft demnach auch die Schülerbeförderung.

Auch andere private Busunternehmen streiken

Die Gewerkschaft fordert nach eigenen Angaben 350 Euro mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Neben den Beschäftigten der VKP streiken nächste Woche auch weiterhin die Mitarbeiter der privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein.

