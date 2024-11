Stand: 15.11.2024 09:08 Uhr Bundesweiter Vorlesetag: In SH liest auch die Polizei vor

Am Freitag ist bundesweiter Vorlesetag. Auch in Schleswig-Holstein gibt es mehr als 80 Aktionen. So beteiligen sich Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei daran und lesen Kindern vor - und anderem in Lübeck, Flensburg, Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Neustadt (Kreis Ostholstein) und Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg). In Pinneberg gibt es an der Kirche im Fahlt ein Bilderbuchkino und im Kulturforum Kiel wird Shakespeares "Romeo und Julia" in einfacher Sprache vorgelesen.

Das diesjährige Motto "Vorlesen schafft Zukunft" soll laut Veranstalter zeigen, dass Vorlesen bei Kindern und auch bei Erwachsenen das Einfühlungsvermögen stärkt, die Fantasie anregt und den Umgang mit anderen fördert.

