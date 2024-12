Stand: 23.12.2024 10:33 Uhr Bundesminister Robert Habeck besucht insolvente Werft in Flensburg

Am Montag besucht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Werft FSG in Flensburg. Dort trifft er sich mit Vertretern der IG Metall, dem Betriebsrat und den vorläufigen Insolvenzverwaltern AZ Morgen und Gittermann. Für FSG und Nobiskrug wurde vor zwei Wochen Insolvenz beantragt. Die 500 Mitarbeitenden in Flensburg und Rendsburg(Kreis Rendsburg-Eckernförde) erhalten nur bis Ende Januar Insolvenzgeld. Investoren werden dringend gesucht, da ein Scheitern des Verfahrens Anfang Februar zur Arbeitslosigkeit führen könnte.

