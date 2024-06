Stand: 07.06.2024 17:03 Uhr Bürgerentscheid in Wewelsfleth: Windpark in Beesen ja oder nein?

In der Gemeinde Wewelsfleth im Kreis Steinburg findet am Sonntag ein Bürgerentscheid statt. Die Firma Windteam NordWest möchte einen Windpark mit zunächst drei Windrädern im Ortsteil Beesen errichten. Diese Pläne wurden im Februar auf einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Eine Bürgerinititaive möchte den Windpark verhindern. Die Mitglieder befürchten einen Wertverlust ihrer Immobilien sowie eine geringere Lebensqualität durch Lärm und Schattenschlag der Windkraftanlagen. Mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids am Sonntag wisse man, wie hoch die Akzeptanz für das Projekt sei, und dann könne man entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergehe, so ein Sprecher der Amtsverwaltung.

