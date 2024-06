Stand: 10.06.2024 08:43 Uhr Bürgerentscheid in Wewelsfleth: Windpark in Beesen darf nicht gebaut werden

Ein in der Gemeinde Wewelsfleth (Kreis Steinburg) geplanter Windpark darf nicht gebaut werden. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids zum Windpark Beesen am Sonntag. Ein Investor wollte dort in der Nähe eines Wohngebiets drei Windkraftanlagen errichten. Laut einem Sprecher des Amtes Wilstermarsch sprachen sich knapp 39 Prozent der Wahlberechtigten gegen den Windpark aus, knapp 30 Prozent waren dafür. Das bedeutet, dass die Gemeinde Wewelsfleth eine notwendige Bauleitplanung für den Windpark nicht vorantreiben darf. An das Votum des Bürgerentscheids muss sich die Gemeindevertretung zwei Jahre halten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie