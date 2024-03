Stand: 25.03.2024 09:43 Uhr Buchungslage vor Ostern: Unterkünfte hoffen auf weitere Gäste

Die Tourismusbetriebe in der Region Lübeck bereiten sich auf auf den Saisonstart vor Ostern vor. Allerdings ist die Buchungslage laut Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) nicht überall so gut wie im vergangenen Jahr. In Grömitz und Kellenhusen (Kreis Ostholstein) zum Beispiel hoffen die Vermieter von Ferienwohnungen und Hotels noch auf Spontanbuchungen. Laut Manuela Schütze von der TASH ist die Buchungslage im Binnenland hingegen zufriedenstellend. In der Holsteinischen Schweiz seien im Campingbereich viele Buchungen für die Ostertage eingegangen

