Stand: 07.05.2024 10:14 Uhr Buchungslage an Westküste gut über Himmelfahrt und Pfingsten

Die Tourismus-Hotspots an der Westküste sind zu Himmelfahrt und Pfingsten so gut gebucht wie im vergangenen Jahr. Das haben Anfragen von NDR Schleswig-Holstein ergeben. In Büsum (Kreis Dithmarschen) sind laut Tourismus Marketing Service rund 85 Prozent der Betten über Himmelfahrt gebucht. Zu Pfingsten haben die Buchungszahlen im Vergleich zu 2023 leicht zugenommen. 90 Prozent sind demnach ausgebucht. Die Tourismuszentrale St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bezeichnet die Buchungslage zu Himmelfahrt und Pfingsten als gut - trotzdem liegt sie leicht unter dem Vorjahresniveau.

