Stand: 29.10.2024 08:46 Uhr Brunsbüttel: Polizei sucht Zeugen nach Brand im Vereinsheim

Nach dem Brand eines Vereinsheims auf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) suchen die Ermittler nach Zeugen. Das gesamte Gebäude am Nord-Ostsee-Kanal hatte am Samstagabend gebrannt. Die Polizei sei gegen 21 Uhr über den Brand in der Ostermoorer Straße informiert worden - als die Einsatzkräfte dort ankamen, habe bereits das gesamte Gebäude gebrannt. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr sperrte die Polizei den Brandort ab. Die Kriminalpolizei Heide ermittelt jetzt die Brandursache und sucht nach Zeugen. Eine Schätzung der Schadenshöhe war bisher noch nicht möglich.

