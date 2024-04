Stand: 08.04.2024 10:41 Uhr Brokstedt-Prozess: Zwei Ärzte sagen vor Gericht aus

Der Mordprozess um den tödlichen Angriff im Regionalzug in Brokstedt (Kreis Steinburg) wird am Montag fortgesetzt. Laut Gericht werden zwei Ärzte aus dem Hamburger Gefängnis Billwerder befragt. Dort hatte der Angeklagte bis wenige Tage vor der Tat in Untersuchungshaft gesessen. Ibrahim A. steht vor Gericht, weil er im Januar 2023 im Regionalzug von Kiel nach Hamburg ein Messer gezogen und auf Fahrgäste eingestochen hat. Der Angeklagte streitet die Taten nicht ab. Zwei junge Menschen starben, vier Fahrgäste wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hält den Palästinenser für voll schuldfähig.

