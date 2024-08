Stand: 03.08.2024 18:00 Uhr Brennende Lagerhalle in Strübbel

In der Gemeinde Strübbel im Kreis Dithmarschen brannte am späten Samstagnachmittag eine Lagerhalle in der Straße Schülpersiel. Anwohnende berichteten von Rauchgeruch. Laut Feuerwehr sind Einsatzkräfte gegen 17 Uhr ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Bislang gebe es keine Verletzten. Was den Brand ausgelöst hat und wie lange die Löscharbeiten dauern, ist noch nicht klar.

