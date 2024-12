Stand: 09.12.2024 10:09 Uhr Brandstiftung? Feuerwehr löscht zwei Brände in Brunsbüttel

Die Feuerwehr in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist am Wochenende gleich zweimal ausgerückt. Zunächst brannte laut einem Sprecher der Leitstelle West am Samstagabend gegen 21 Uhr der Anbau eines Wohnhauses auf der Südseite. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach einer halben Stunde löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte zum Freizeithallenbad LUV gerufen. Dort brannte ein Bagger, der auf einem Hinterhof abgestellt war. Laut Leitstelle West entstand Totalschaden an dem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen