Brandanschlag auf Synagoge: Gedenkveranstaltung am Holstentor

Am kommenden Montag findet um 17 Uhr vor dem Holstentor eine Gedenkveranstaltung für den Brandanschlag auf Synagoge vor 30 Jahren statt. Nathan Grinberg, der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde, wird eine Ansprache halten. Nach Angaben der Hansestadt gibt es im Anschluss eine Demonstration, die vom Lübecker Bündnis gegen Rassismus veranstaltet wird. Weil die Stadt mit einer hohen Teilnahme rechnet, findet das Gedenken nicht vor der Synagoge, sondern am Holstentor statt.

In der Nacht zum 25. März 1994 aren Brandsätze in einem Seiteneingang des Gebäudes gezündet worden, das Feuer zerstörte Teile der Synagoge. Seit der Progromnacht 1938 war es der erste Brandanschlag auf eine Synagoge in Deutschland. Einen Tag später demonstrieren in Lübeck tausende Menschen unter dem Motto "Lübeck hält den Atem an".

