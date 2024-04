Stand: 12.04.2024 15:42 Uhr Boßeln: Qualifikation für EM am Wochenende

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) findet Sonntag das letzte Qualifikationswerfen der schleswig-holsteinischen Boßler und Boßlerinnen statt. Es geht um die Teilnahme an der Europameisterschaft in Ostfriesland im Mai. In der deutschen Nationalmannschaft sind noch sechs Plätze zu vergeben: drei für die Männer und drei für die Frauen. Bei den Frauen kämpfen fünf Boßlerinnen um einen Platz in der Nationalmannschaft. Bei den Ausscheidungswürfen am Sonntag in St. Peter Böhl haben die Qualifikanten zehn Würfe, mit denen eine möglichst weite Strecke erzielt werden muss. Die besten Boßlerinnen schaffen ca. 600 bis 650 Meter.

