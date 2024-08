Stand: 13.08.2024 09:43 Uhr Bootbesitzer in SH nutzen immer häufiger Marina-Liegeplätze

Mehr als 100 Marinas und Sportboothäfen stehen in Schleswig-Holstein zur Auswahl. Bei den vielen Liegeplätzen im Land gibt es aber erhebliche Unterschiede in den Preisen und der Ausstattung. Nach Angaben der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein geht der Trend für Bootbesitzer klar in Richtung Marina. Dort gebe es im Vergleich zu Sportboothäfen mehr drumherum wie Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten oder Werkstätten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein