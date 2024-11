Stand: 27.11.2024 10:07 Uhr Bönningstedt verschiebt Windradpläne nach Widerstand

Die Gemeinde Bönningstedt (Kreis Pinneberg) möchte mehrere Windkraftanlagen bauen lassen. Das angedachte Gebiet ist laut Bürgermeister Rolf Lammert (CDU) im Regionalplan auch entsprechend ausgewiesen, darf also mit Windrädern bebaut werden. Am Dienstag wollte die Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss beschließen und damit den Startschuss geben, um alle benötigten Gutachten einzuholen. Da aber von rund 100 Bürgerinnen und Bürgern bei der Einwohnerfragestunde Widerstand kam, hat die Gemeinde den Beschluss vertagt. Harald Busch von der Bönningstedter Bürgerinitiative "Natur statt Windkraft-Giganten" befürchtet, dass das Gemeindebild nachhaltig unter den hohen Windkraftanlagen leiden würde. Laut Bürgermeister will sich die Gemeinde jetzt Zeit nehmen, erneut über die Pläne zu informieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Windenergie Kreis Pinneberg