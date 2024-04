Stand: 08.04.2024 16:31 Uhr Blockierte Bahnübergänge rund um Lübeck

Derzeit kommt es rund um Lübeck häufiger zu blockierten Bahnübergängen. Nach Angaben der Deutschen Bahn liegt wohl ein größerer Defekt vor. Am Wochenende sind zum Beispiel die Bahnschranken in Travemünde im Gneversdorfer Weg erneut unten geblieben. Auch zwischen Lübeck und Travemünde hatte die Bahn den Betrieb einstellen müssen. Weitere Zugausfälle wurden am Sonnabend zwischen Hamburg und Ahrensburg (Kreis Stormarn) sowie zwischen Bad Schwartau und Ratekau (beide Kreis Ostholstein) von der Bahn gemeldet. Die Ursache in allen Fällen seien defekte Bahnübergänge, so die Bahn.

