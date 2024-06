Stand: 18.06.2024 15:35 Uhr Blitzeranhänger in Norderstedt angezündet

In Norderstedt (Kreis Segeberg) wurde in der Nacht zum Dienstag ein aufgestellter Blitzeranhänger angezündet. Eine Anwohnerin hatte das Feuer gegen halb eins in der Nacht in der Oadby-and-Wigston Straße am Straßenrand gemeldet. Auch wenn die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, habe der Blitzer Brandschäden und sei verrußt, so ein Sprecher der Polizei. Nach den ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen und die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Das Gerät wurde demnach abgebaut und beschlagnahmt, um es nach weiteren Spuren zu untersuchen. Erst danach kann überprüft werden, ob der Blitzer noch funktioniert und wieder aufgestellt werden kann. Blitzeranhänger dieser Art sind 100.000 Euro wert. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch nicht klar. Bei Brandstiftung droht eine Freiheitsstrafe ab einem Jahr.

