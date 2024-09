Stand: 18.09.2024 09:19 Uhr Blauzungenkrankheit breitet sich in Südholstein weiter aus

Vor allem Schafe und Rinder sind betroffen, die schlimmstenfalls an der Viruserkrankung Blauzungenkrankheit sterben können. Nach Angaben der Kreise Pinnebergund Segebergsind bereits so viele Tiere verendet, dass das zuständige Unternehmen Probleme hatte, mit der Entsorgung hinterherzukommen. Im Kreis Pinneberg sind aktuell bei 31 Betrieben die Blauzungenkrankheit festgestellt worden, davon sind 19 Rinderherden sowie 19 Schaf- und Ziegenherden betroffen. Zum Teil seien es die gleichen Betriebe. Im Kreis Segeberg sind bereits 24 Tiere gestorben oder mussten getötet werden, so eine Sprecherin. Im Kreis Stormarnwurden bis Anfang August bei 38 Rinderhaltungen, 29 Schafhaltungen und einer Ziegenhaltung Aussbrüche der Blauzungenkrankheit gemeldet.

18.09.2024