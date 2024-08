Stand: 27.08.2024 09:39 Uhr Bis auf Stormarn sind alle Kreise im Minus

Straßensanierungen, Neubauprojekte und auch Personal - das Statistikamt Nord hat die Finanzlage der Kreise untersucht und sich dabei die Schulden vor allem bei Banken angesehen. Das Ergebnis: Der Kreis Stormarn ist demnach 2023 sowohl in Südholstein als auch in ganz Schleswig-Holstein als einziger Kreis ohne Schulden. Der Kreis Pinneberg lag zumindest 17 Prozent niedriger im Minus als ein Jahr zuvor, bei knapp 29 Millionen Euro. Im Kreis Segeberg sind die Schulden laut Statistikamt Nord auf insgesamt mehr als 56 Millionen Euro angestiegen - ein Plus von 15,5 Prozent.

