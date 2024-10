Stand: 30.10.2024 09:00 Uhr Bilanz: Heider Herbstmarkt war 2024 gut besucht

Traditionell beginnt und endet die Jahrmarktsaison in Schleswig- Holstein in Heide (Kreis Dithmarschen). Am Donnerstag der vergangenen Woche (24.10.) war der Herbstmarkt gestartet, am Dienstag (29.10.) war dann der letzte Tag. Erstmals wurde der Jahrmarkt von der Touristinformation in Heide organisiert. Der Projektleiter für Events, Torben Ernst, zieht eine überaus positive Bilanz: "Der Heider Herbstmarkt ist in den Augen der Schausteller sehr gut gelaufen: Die Besucherzahlen waren überdurchschnittlich gut. Gerade in den ersten Tagen bei dem tollen Wetter waren unglaublich viele Leute unterwegs."

