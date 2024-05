Stand: 02.05.2024 14:45 Uhr Betrunkener beißt Polizist in die Hand

In der Nacht zum Mittwoch hat nach Angaben der Polizei ein betrunkener Mann in Lägerdorf im Kreis Steinburg einen Polizisten ins Gesicht getreten. Einen zweiten soll er in die Hand gebissen haben, nachdem dieser ihm aufhelfen wollte. Den Angaben zufolge lag der 31-Jährige auf dem Gelände, auf dem zuvor das Maifeuer von Lägerdorf angezündet worden war.

