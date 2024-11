Stand: 25.11.2024 15:39 Uhr Betrunkener Autofahrer in Ratzeburg verunglückt

Ein 32-Jähriger ist in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg bei einem Autounfall verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann betrunken Auto und landete zunächst in einem Straßengraben. Trotz Schäden am Wagen setzte er seine Fahrt fort und schaffte noch etwa fünf Kilometer, bevor sein Auto auf einem Rastplatz liegen blieb. Der Fahrer ließ das Auto stehen und informierte später selbst die Polizei. Die Beamten entzogen ihm den Führerschein und leiteten Ermittlungen ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg