Stand: 26.11.2024 10:18 Uhr Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss in Lübeck und Ratzeburg

Zwei betrunkene Autofahrer haben sich bei Unfällen in Lübeck und Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) leichte Verletzungen zugezogen. Am Sonntagabend war ein 27-Jähriger in der Lübecker Hafenstraße mit einer Leitplanke kollidiert. Er hatte laut Angaben der Polizei versucht, einer Streife zu entkommen. Ein erster Atemalkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Bereits am Sonnabend war es in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein betrunkener Autofahrer landete mit seinem Fahrzeug in einem Straßengraben. Der 32-Jährige setzte die Fahrt noch fort und rief dann die Polizei. Die Beamten entzogen auch ihm den Führerschein und leiteten Ermittlungen ein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Herzogtum Lauenburg